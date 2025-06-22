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NBA／兵多將廣、機會均等 名人堂球星看好溜馬爆冷奪冠

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溜馬均衡攻勢，創造兵多將廣的優勢。 路透社
溜馬均衡攻勢，創造兵多將廣的優勢。 路透社

雷霆與溜馬將在總冠軍賽第七戰一決高下。儘管外界幾乎一面倒看好主場作戰的雷霆，但名人堂球星湯瑪斯（Isiah Thomas）卻力挺溜馬能在敵營完成驚奇之舉。

從過往紀錄來看，總冠軍賽第七戰由主場球隊勝出的機率極高，累積戰績為15勝4敗，僅有4支客隊能夠在這種高壓局面中逆轉奪冠。而雷霆本季季後賽在主場的成績也非常強勢，12場比賽贏下10場，自4月6日以來在輸球後的反彈能力更是驚人，7戰全勝，平均勝分達17.3分。

因此，大膽押注溜馬在Paycom中心高舉金盃的人並不多，然而湯瑪斯卻是其中之一。

「我看好溜馬在第七戰爆冷奪冠，」湯瑪斯在《NBA TV》節目中直言，「我認為他們展現出很強的自信，也許還動搖了雷霆部分球員的信心。這正是7戰4勝制系列賽的關鍵。溜馬並不依賴單一球員拿下25分，他們有5到6名球員能夠穩定貢獻15到17分，他們對這種角色定位非常自在。」

湯瑪斯補充，這種「機會均等」的進攻風格即使到了關鍵的客場第七戰，也能有效運作，即使面對對手針對性的防守布陣也不易被瓦解。

透過前6戰的數據來看，溜馬有多達8位球員場均得分達雙位數，4位球員場均助攻超過3次，其中4位主力先發哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、奈史密斯（Aaron Nesmith）、奈哈德（Andrew Nembhard）與特納（Myles Turner），在場上時全為正向貢獻。

反觀雷霆，僅有4位球員場均得分上雙，只有兩位助攻超過3次。球隊高度依賴亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與威廉斯（Jalen Williams）的進攻火力，而第6戰兩人手感下滑，加上替補與其他主力未能有效支援，終場以17分差慘敗。

若湯瑪斯的預測成真，溜馬有望寫下隊史首度奪得總冠軍的壯舉。目前大多數賭盤中溜馬是受讓8.5分，但他們的團隊力、球員深度與靈活進攻，仍是搶七大戰最大的變數，這場搶七大戰的歷史是否被改寫，各界都在關注。

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