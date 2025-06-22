NBA／KD交易風波尚未定案 外媒曝太陽選秀夜前將有大動作

根據資深媒體人史坦（Marc Stein）和費雪（Jake Fischer）透露，太陽隊希望在6月25日NBA選秀第一晚之前完成交易陣中球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant），其可能原因在於太陽球團可在選秀日前後利用交易來的選秀籤進行更多後續操作。

目前多支球隊已經向杜蘭特發出了多份報價，但到目前為止，還沒有任何交易接近實現，其主要原因在於太陽球團對這些交易包裹「不夠滿意」，他們想要得到更多有利的報酬，其中像是取得更多選秀籤。

《Insiders》報導寫道：「太陽隊仍然相信，在選秀開始的第一個晚上之前，一筆他們認為可以接受的交易能夠實現。」並接著表示，「太陽球團一直暗自希望，新任總經理古格里（Brian Gregory）可以從杜蘭特交易案中多換得一個選秀權，並在下周三晚間的選秀夜立即使用。」

此外，《The Stein Line》寫道：「當然，火箭隊的第10順位選秀權最初屬於太陽隊，後來透過籃網隊轉投火箭隊。此外還有太陽隊2027年和2029年的首輪選秀權，火箭隊堅稱不會放棄這些選秀權。」

他們補充道：「根據聯盟消息人士稱，太陽隊最近幾天關於杜蘭特的討論，同樣也體現在試圖說服多倫多在下周三晚上放棄他們的第9順位選秀權，或者灰狼的第17順位選秀權，或者邁阿密熱火的第20順位選秀權。」

儘管目前交易談判陷入僵局，但據悉太陽隊預計很快就會完成交易。而當中有望獲得杜蘭特的強力競爭者依舊圍繞在熱火、灰狼、暴龍和火箭之中。

The Rockets have reportedly offered Jalen Green and the 10th pick for Kevin Durant but have refused to include players like Jabari Smith Jr., Tari Eason, and Reed Sheppard, who the Suns have interest in, per @BrettSiegelNBA



“Jalen Green and the 10th pick in this year's draft… pic.twitter.com/3aXNvHCvry — NBACentral (@TheDunkCentral) 2025年6月20日

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