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NBA／搶七大戰雷霆承受輸不得壓力 可能創僅次73勝勇士尷尬紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
雷霆在搶七大戰勢必面臨前所未有的巨大壓力。 美聯社
雷霆在搶七大戰勢必面臨前所未有的巨大壓力。 美聯社

NBA總冠軍賽搶七大戰將在台灣時間週一正式點燃戰火，被逼到一役決生死的雷霆，儘管是在主場作戰，但勢必面臨前所未有的巨大壓力。倘若他們最終不敵溜馬，很可能寫下尷尬「歷史」。

雷霆本季例行賽場均勝分高達 12.87分，一舉刷新聯盟記錄。他們所超越的球隊包括1971-72年湖人的12.28分、1970-71年公鹿的12.26分、1995-96年公牛的12.24分、2016-17年勇士的11.63分、2023-24年塞爾蒂克的11.34分，這5支球隊最終都成功奪冠，更重要的是，他們在總冠軍賽都沒有打到搶七。

如果雷霆不幸在主場落敗，他們將會成為史上首支擁有例行賽最大勝分差卻失去總冠軍的球隊。

其次，雷霆本季取得隊史最佳的68勝14敗，也是史上第7支至少拿到68勝的球隊。若第7戰失利，他們將成為僅次「73勝勇士」的又一空前失敗典型。勇士在2016年總冠軍賽3比1領先優勢下，第7戰主場作戰遭到騎士逆轉。

在MVP亞歷山大的帶領下，年輕有勁又攻守侵略性十足的雷霆，早早就被看好贏得總冠軍。根據國外運彩開盤，雷霆搶七大戰主場讓分高達8.5分，這是自1991年以來總冠軍賽第七戰最大讓分差。

但面對一路逆襲又充滿韌性鬥志的溜馬，當對方哀兵出擊沒有太大壓力之下，心態相隊放鬆，反而可能在生死戰打出最佳表現。對雷霆來說，這方面的心理對弈，也是不得不注意的細節。

前NBA射手帕森斯（Chandler Parsons）甚至指出：「如果雷霆輸球，這將是NBA總冠軍賽史上最大冷門。」

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