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NBA／搶七大戰與SGA終極對位 溜馬奈哈德：很艱鉅也有趣

聯合新聞網／ 綜合外電報導
奈哈德(左)與亞歷山大防守對位。 美聯社
奈哈德(左)與亞歷山大防守對位。 美聯社

溜馬即將在總冠軍賽與雷霆進行最終的搶七大戰，主力後衛奈哈德（Andrew Nembhard）賽前受訪，分享了他對比賽的心態與備戰狀況，也談到外界對溜馬的低估以及球隊如何一步步走到今天。

對於防守雷霆MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），奈哈德坦言這是一項艱鉅任務：「他是我在聯盟遇過最難防守的後衛之一，但我非常期待這場對決。這樣的時刻正是我們展現能力的機會，這對我來說真的很有趣。」

談到即將到來的搶七大戰，奈哈德則是保持平常心。「感覺很好，就像一般比賽一樣。我知道這場比賽會有情緒起伏，但我們已經準備好上場，享受比賽的每一刻。」

奈哈德也回顧了去年與尼克隊進行搶七的經驗，坦言從中學到許多。「那系列賽起伏很大，我們差點被橫掃，但仍團結一致將比賽扳回來。我們不看計分板，只專注在打好每個回合。48分鐘內一定會有高潮與低谷，我們只要保持團結，就能挺過去。」

溜馬在外界一開始普遍不看好情況下，一路逆流而上，奈哈德認為這是因為大家忽略了球隊背後的凝聚力與穩定性。「他們沒有看到我們過去兩三年累積下來的團隊聯繫。教練團也做得很好，將我們放在正確位置上，幫助我們站穩腳步。我們是一支努力強悍、團結一心的球隊，我認為過去一年曾對過我們的對手，都清楚我們是一支不好對付的球隊。」

在G6比賽中，奈哈德攻下17分、4助攻與3抄截，三分球5投3中，正負值達+19，是球隊扳平系列賽的關鍵人物之一。

如今，溜馬距離隊史首冠只差一勝，而奈哈德和隊友們也準備好迎接這場命運之戰。

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