NBA／自由市場乏人問津 勇士前鋒庫明加續約機率大

勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）今夏深陷交易傳聞，不過市場上有意角逐他的球隊卻寥寥無幾。

其中，最有意願的公牛在休賽期前薪資空間已遠超薪資上限，因此他們希望能夠透過「先簽後換」的方式獲得庫明加，這意味著庫明加將高機率與勇士球團續約，未來去留再另作打算。

據NBA資深記者費雪（Jake Fischer）透露，公牛隊確實對這位22歲的前鋒感興趣，但礙於團隊薪資的壓力，令他們無法立刻做出「簽下他」的決定。

此外，費雪亦表示，由於杜蘭特（Kevin Durant）的交易案尚未拍板定案，目前多支球隊的焦點仍放在這名太陽隊球星身上。因此他提到庫明加可能仍舊處於「懸而未決」的狀態。

現年22歲的庫明加，本賽季場均15.3分、4.6籃板與2.2助攻。在勇士季中交易來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）後，他的上場時間遭受擠壓，在季末逐漸被勇士主帥柯爾（Steve Kerr）棄用。

Jonathan Kuminga sharpening his handle and improving the jump shot 👀 pic.twitter.com/axv51J3QXT — dre (@OnBallSteph) 2025年6月21日

一直到季後賽次輪面對灰狼的系列賽中，因柯瑞（Stephen Curry）受傷無法出賽，他才「解凍成功」，並且打出不俗表現，在系列賽5場比賽中，他場均上場約27.4分鐘，繳出20.8分3籃板1.2助攻的成績，整體投籃命中率54.3％，三分球命中率也突破4成。

儘管如此，即便在足夠的上場時間內能繳出亮眼數據，但他目前的打法無法適配勇士體系仍是斬釘截鐵的事實，即便下賽季續留陣中，在柯瑞、巴特勒、格林（Draymond Green）等人保持健康的狀態下，他可能依舊再度遭到棄用。

費雪在文中寫道：「庫明加在市場上似乎相當冷清，因為只有籃網隊有足夠的薪資空間可以提供這位受限制自由球員，這意味著最有可能的結果是庫明加與勇士續約。」

The latest on Jonathan Kuminga, much more on restricted free agency AND how the RFA landscape intersects with the NBA Draft ... all via @JakeLFischer in yet another piece covering numerous players, teams and possibilities: https://t.co/w8lvct3ZdP pic.twitter.com/MFWaGy1vTG — Marc Stein (@TheSteinLine) 2025年6月21日

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