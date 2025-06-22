WNBA／從小看柯瑞比賽！克拉克首度造訪金州 讚偶像改變了籃球

WNBA印地安納狂熱隊球星克拉克（Caitlin Clark）日前作客金州女武神主場大通中心，這座球場同樣也是NBA金州勇士隊的主場，雖然本場比賽發揮不佳，他僅得11分，球隊最終也以77：88落敗。但對於他而言，能夠踏上偶像柯瑞（Stephen Curry）所經歷的球場地板，仍是別具意義的一件事。

克拉克在賽前投籃訓練終了前，命中一記三分球後高喊：「柯瑞！」可以看出她有多興奮；而在被媒體問到是否希望能夠在投籃時，得到柯瑞這位傳奇射手的助攻，克拉克毫不掩飾地回答：「我希望如此。」

同時，克拉克也談到她與對手馬丁（Kate Martin）的對話，「這個球館太棒了，我很高興能在這裡打球。」

同樣身為射手的克拉克，更進一步闡述柯瑞對她的影響，「我從小就看柯瑞的比賽。」克拉克說道，「對我來說，柯瑞是史上最偉大的籃球運動員之一，他真的改變了籃球比賽的方式。或許有時我們不該執著於高難度的外線投射，但柯瑞卻能夠屢屢做到，這正是比賽如此精彩的原因。」

STEPH CURRY MAKES HISTORY!



He now holds the record for most three-pointers made all time with 2,974 and counting 💦



(via @NBA) pic.twitter.com/uVMh58dS3z — SportsCenter (@SportsCenter) 2021年12月15日

柯瑞在2021年12月15日對上尼克時，投進第2974記三分，正式超越「雷槍」艾倫（Ray Allen），榮登NBA歷史三分球王寶座。目前生涯累積一共4058記三分，被外界認為是當今聯盟最具影響力的球星之一。

克拉克接著表示，柯瑞職業生涯的成就，改變了現代籃球的風格，更表示自己從這名三分球王的身上學到了很多。「所有見過他的人都知道他是個多麼優秀的人，所以很高興來到他的主場打球，他是我絕對崇拜的人。」

Caitlin Clark yelling “Curry!” on her last shot of shootaround at Chase Center🔥🔥🔥



pic.twitter.com/8cgJorp22w — Steph Curry Muse (@StephMuse_) 2025年6月20日

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