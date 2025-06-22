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NBA／想向KD、LBJ取經 溫班亞瑪自爆手機存問題清單

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
溫班亞瑪和詹姆斯(中)一同出席活動。 法新社
溫班亞瑪和詹姆斯(中)一同出席活動。 法新社

馬刺隊的法國長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）有機會成為NBA未來的「門面」之一，年僅21歲的他近期參加活動時透露，隨時準備向聯盟頂級球星「取經」，手機裡還記錄相關題目，今年NBA明星賽時和金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）的對話也受益良多。

溫班亞瑪美國時間周六現身紐約的體育活動，和他「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、美式足球傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）同場。溫班亞瑪表示，自己正從前輩們身上汲取更多知識，「我手機上有個問題紀錄，打算問杜蘭特（Kevin Durant）和詹姆斯這些人。」他還提到，全明星賽周末時有機會和約柯奇聊了45分鐘，自己也有做了筆記。

溫班亞瑪也向約柯奇請益。 路透社
溫班亞瑪也向約柯奇請益。 路透社

「有人和我說了什麼，我不會忘記，這非常珍貴。」溫班亞瑪補充說。

溫班亞瑪第2個NBA賽季因血栓問題提前結束，但仍以場均3.8個阻攻獲得聯盟阻攻王，他點名到的約柯奇和杜蘭特也對年輕長人讚譽有加，約柯奇年初時就稱溫班亞瑪表現比去年菜鳥球季更好，未來也有機會繼續茁壯，且稱法國當家球星是一位特別球員，「我認為他是獨一無二，會被永遠記住的球員。」

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