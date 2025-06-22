NBA／法國男籃折損大將！考量33歲身體難負荷 戈貝爾退出歐錦賽

根據報導，法國國家隊在備戰2025年歐錦賽之際遭遇重大打擊，主力中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）已經正式宣布退出本屆賽事。

戈貝爾曾兩度代表法國奪得奧運銀牌，並在國際賽事中一共獲得6面獎牌，可說是見證法國男籃的強盛時期。然而，今年夏天他選擇不參加歐錦賽，這將是他國際賽生涯中第2次缺席大型重要賽事，前一次是2017年的歐錦賽。

法國隊原本就不確定另一名年輕新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）能否出席歐錦賽。近日前往中國之旅還去少林寺潛修的溫班亞瑪，目前仍在從右肩深層靜脈血栓（DVT）傷勢中復原，此傷勢導致他在今年2月提前報銷。

戈貝爾上季場均繳出12分10.9籃板1.4阻攻的成績，投籃命中率達66.9%。不過，他早在今年2月便透露，休賽季參加比賽對於身體的負擔越來越大，尤其年齡漸長後恢復速度明顯不如以往。

「打完歐錦賽之後，每次回到新賽季都會感受到反作用力。33歲的身體已經不像23歲時那樣容易恢復了，」即將在6月26日年滿33歲的戈貝爾如此表示。

作為歐陸最重要籃球賽事，歐錦賽自2017年開始改為4年一屆，前一次因疫情延後到2022年才舉行，西班牙最終擊敗法國奪冠。在歐錦賽歷史上，法國曾在2013年帕克（Tony Parker）的帶領之下登頂，不過那一年投入NBA選秀的戈貝爾並未入選國家隊。

戈貝爾除了擁有兩面奧運銀牌外，2014年和2019年獲得世界盃銅牌，2022年歐錦賽奪銀，2015年歐錦賽則是銅牌。

本屆歐錦賽預計將在8月27日至9月14日舉行。

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