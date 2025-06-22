NBA／成搶7大戰主角 哈利伯頓「最有趣」驟死戰是這場

NBA史上第20次的總冠軍賽「搶7」大戰將由雷霆隊和溜馬隊領銜主演，兩支球隊台灣時間明天早上8點決一死戰，溜馬教練卡萊爾（Rick Carlisle）更形容，打到驟死戰是夢寐以求的機會。

上一度總冠軍賽進行到第7場已要回溯到2016年的「勇騎大戰」，當年騎士隊在詹姆斯（LeBron James）領軍下克服系列賽1：3落後劣勢，其中詹姆斯「追魂鍋」更成為經典畫面。

這次系列賽對決也讓溜馬後場靈魂哈利伯頓（Tyrese Haliburton）印象深刻，他說：「我認為這可能是身為籃球迷看過最棒的一場比賽，這是讓第7戰成為那麼有趣的原因。」

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溜馬扣將托平（Obi Toppin）提到個人最喜歡的總冠軍賽搶7回憶，同樣點名2016年的對決，他還特別提到厄文（Kyrie Irving）的後撤步出手，「這肯定是最酷的一戰。」

雷霆的卡盧索（Alex Caruso）有不同答案，他說：「當我想到搶7，至少在總冠軍賽，我想到馬刺隊和熱火，還有湖人與塞爾蒂克。」

馬刺和熱火在2013年的總冠軍賽同樣血戰7場，第6戰艾倫（Ray Allen）的底角三分球幫助騎士起死回生，詹姆斯第7戰再狂轟37分，讓馬刺登頂夢碎；湖人和塞爾蒂克最近一次總冠軍賽打到最終戰是2010年，湖人在系列賽2：3落後下連趕2場演出逆轉勝。

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