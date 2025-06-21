NBA／解釋賽前詭異「翻白眼」 席亞康：可惜沒爆砍30分
溜馬鋒線悍將席亞康（Pascal Siakam）在總冠軍賽第6戰不僅靠著場上暴扣技驚四座，更因為一段詭異的賽前畫面在社群媒體上迅速爆紅。
在對上雷霆的比賽前，席亞康與隊友圍成一圈精神喊話時突然「翻白眼」疑似被附身的畫面被拍下，立即引發大量網友熱議，甚至連他自己賽後也親自回應了這段影片。
「透納（Myles Turner）給我看那段影片，我看到也笑了，」席亞康笑著說：「他們說我看起來像惡魔？我還希望我能來場30分的大爆發，這樣才配得上那個像是有靈魂附體的畫面。」
席亞康進一步解釋迷樣「翻白眼」的由來。「我有時會試著閉上眼睛，以為已經閉上了，但其實沒有。我得不斷提醒自己，『嘿，把眼睛閉起來。』這種情況以前發生更多，我現在得時時注意了。」
不過他也用幽默口吻看待這次意外走紅：「至少大家有話題可聊。討論到我身上也不錯！」
席亞康在第6戰中攻下16分13籃板，還上演一記快攻暴扣讓主場球迷完全沸騰。溜馬最終以17分之差幫助痛宰雷霆，將系列賽逼進決勝第7戰。
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