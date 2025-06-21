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NBA／馬刺不打算全力追求杜蘭特 僅提一項報價無意「梭哈」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
馬刺傳出不會為了杜蘭特送走太多資產。 美聯社
馬刺傳出不會為了杜蘭特送走太多資產。 美聯社

根據《ClutchPoints》NBA內線記者席格爾（Brett Siegel）報導，儘管杜蘭特（Kevin Durant）交易傳言四起，但馬刺目前並沒有積極追求這位歷史級巨星的想法。

消息人士指出，馬刺僅向太陽提出一筆報價，且內容不包含今年選秀的榜眼籤。杜蘭特與太陽的合約還剩下最後一年，但他並不具備「不可交易條款」，無法主導自己的下家去向。

「馬刺過去一週在聯盟內部幾乎保持沉默，並未展現出積極競逐杜蘭特的態度。」席格爾指出，「根據消息人士透露，他們目前僅提出一項報價，而且未包含今年的第2順位籤。儘管杜蘭特公開表示自己希望加盟馬刺，這反而讓聖安東尼奧在談判中占有更多觀察與等待的空間。」

席格爾提到，「馬刺確實對這位準名人堂球星有興趣，也樂見交易發生，但看起來他們目前提出的條件就是底線。球隊並不打算犧牲過多未來資產，或是『梭哈』進行大交易，因為他們仍聚焦於長期建隊與未來有發展潛力的年輕明星球員。」

馬刺手握2025年選秀榜眼籤，隊中擁有今年最佳新秀卡索爾（Stephon Castle），以及溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和福克斯（De'Aaron Fox）兩大核心。這樣的年輕陣容為馬刺未來幾年的競爭力打下良好基礎，也讓他們對是否立即進行重大交易保持彈性。

雖然杜蘭特本人傾向加盟馬刺，但他對最終交易地點沒有決定權。目前除了馬刺外，他也開放接受火箭與熱火的交易選項，但灰狼則不在他的考慮範圍內。

根據《The Athletic》資深記者阿米克（Sam Amick）補充報導，馬刺不會為了杜蘭特而傾盡所有資產。

杜蘭特本季效力太陽期間，場均貢獻26.6分、6.0籃板與4.2助攻，投籃命中率高達52.7%，三分命中率43.0%，罰球命中率則為83.9%。這位15屆全明星、兩屆總冠軍MVP，早已入選NBA歷史前75大球星名單，無疑是當前聯盟最頂尖的老將之一。

然而，在馬刺保持觀望、其他球隊亦未明顯搶進的情況下，杜蘭特的未來仍充滿變數，這筆可能震撼聯盟的交易是否最終成形，仍有待觀察。

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