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NBA／勸安比德打球更強硬 歐尼爾：他回我現在球員不那樣打
76人隊安比德是（Joel Embiid）新生代頂級中鋒，但傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）卻對他的球風嗤之以鼻，並分享兩人之間的故事。
歐尼爾在自家Podcast節目上提到，他評斷現役中鋒的實力標準為「能不能在他那個時代生存」。來賓藍道夫（Zach Randolph）點名安比德，歐尼爾卻不以為然。
歐尼爾回憶他與安比德曾有一段互動，「有一天我去找他理論，他居然回說，現在的球員已經不那樣打球了。我心想X的，你到底在說什麼？我心想兄弟你就該往裡面打、懲罰對手啊。我當時心想算了，我不想再跟你講話了。」
安比德是一名能裡能外、進攻手段多元的中鋒，但因為太愛買犯規，有部分球迷不喜歡他的球風。安比德曾在2022-23賽季以場均33.1分10.2籃板，力壓金塊隊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）拿下MVP，但近2季受到傷勢影響，例行賽分別只打39和19場。
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