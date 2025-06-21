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NBA／湖人百億轉售迎向新局 唐西奇：期待未來攜手奪冠

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐西奇。 路透社
唐西奇。 路透社

洛杉磯湖人即將進入一個新時代。據報導，球隊擁有者巴斯（Buss）家族將以100億美元的估值，把球隊出售給華特（Mark Walter），後者也是MLB洛杉磯道奇隊的共同擁有者。

巴斯家族仍保有至少15%的股份，作為交易協議的一部分，現任總裁珍妮巴斯（Jeanie Buss）將在未來一段時間繼續掌控球隊，參與相關運營活動。

對於才剛被交易到洛城的唐西奇（Luka Doncic）來說，未來他也勢必會是後詹姆斯（LeBron James）時代的球隊門面，對於球隊轉賣這項重大消息，唐西奇很快就在X上發表聲明

「湖人是一支了不起的球隊，我期待與Mark見面，對未來感到非常興奮。我也很感激珍妮與巴斯家族對我來到洛杉磯的歡迎，很高興珍妮會繼續參與球隊事務。我期待與他們合作，一同攜手贏得總冠軍！」

由於唐西奇已被交易，他不再符合與母隊簽下「超級頂薪合約」的條件（原可簽下5年3.45億美元合約），但他可以選擇簽下4年2.29億美元延長合約，或是改簽3年1.65億美元合約，其中包含2028-29年球員選項。

透過這樣的簽約，可以讓唐西奇在累積10年年資時（2028年）取得資歷最高的自由球員資格，屆時他可簽下5年4.18億美元的超級頂級合約。據報導，唐西奇最快可在8月2日開始簽下延長合約。

一位接近唐西奇的消息人士向《ESPN》表示：「你當然希望球隊有最富有的老闆，這一點不言而喻。他的紀錄也說明了一切，唐西奇想要贏球，而這位新老闆也證明他想贏。這對雙方來說都是雙贏。」

華特於2012年接手道奇後，旗下團隊大舉投資球隊體系與基礎建設，最終促成球隊自2020年以來奪下兩次世界大賽冠軍。如今外界預期，在他的主導下，湖人也將擺脫過去巴斯家族的經營模式，朝向現代化與高資本投入的營運方針發展。

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