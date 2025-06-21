NBA／哈利伯頓治療腿傷感謝女友相伴 完成復健才能看《戀愛島》

哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在第5戰不慎發生右小腿拉傷的狀況，一度被認為很可能無法出席第6戰。不過面對輸球就回家的危局，哈利伯頓透過各種方式進行治療，想辦法撐過傷勢評估測試，硬是在第6戰帶傷奮戰，帶領溜馬大勝，將系列賽續命到最終搶7大戰。

「我早就決定了，我要和兄弟們並肩作戰，」哈利伯頓說，「我們今年走過一段很特別的旅程，如果我沒有試著上場一搏，我一定會後悔。」

受到右小腿傷勢所苦，哈利伯頓為了能夠上場拚戰，包括高壓氧艙、針灸、按摩、電療、配戴壓縮護套等治療方式全都嘗試過。

談到處理傷勢過程，哈利伯頓也透露女友瓊絲（Jade Jones）是他很重要的助力，不僅協助他進行治療，甚至連兩人最愛的戀愛實境秀《戀愛島》節目，都得等他完成復健才能繼續看。

哈利伯頓表示自己賽前有告訴總教練卡萊爾（Rick Carlisle），如果他的表現無法像平常一樣，就把他換下。但最終，哈利伯頓雖然只打了22分鐘，仍證明他的巨大影響力。

「他對我們太重要了，」卡萊爾說，「整個過程中沒有太多戲劇化，他做了所有準備，就是為了能上場。」

SPINNING DIMES = NOTHING NEW FOR TYRESE 🔥



WINNER-TAKE-ALL GAME 7 ON SUNDAY!pic.twitter.com/b7W5u8GMWI https://t.co/ADN2pofN4x — NBA (@NBA) 2025年6月21日

商品推薦