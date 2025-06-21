NBA／搶七壓力在雷霆 格林：近兩季將是最佳奪冠機會

NBA總冠軍賽搶七大戰下周一將在雷霆隊主場舉行，對於溜馬隊今天在不被看好的情況下不僅打進總冠軍賽還將雷霆逼入搶七，勇士隊明星前鋒格林（Draymond Green）就表示，壓力將會全落在雷霆身上，且考慮到未來薪資問題，近兩年恐怕將是雷霆衝擊總冠軍的最後機會。

雷霆本賽季在例行賽打出隊史最佳的68勝佳績，且包括亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）、多特（Luguentz Dort）也都拿下年度個人獎項，總經理普雷斯帝（Sam Presti）更獲得年度總管獎，可以說是大豐收的一年。

而在各界的期待下，雷霆最終也在季後賽一路擊敗灰熊、金塊、灰狼隊晉級到冠軍賽，不過對手卻是各界意料外，但今年在季後賽打出極佳韌性的溜馬，最終雙方還將一路拚戰到搶七大戰。

勇士前鋒格林在談到即將到來的搶七大戰時就表示，在各界的期待下，雷霆將是承擔更多壓力的一方，「在主場出賽又是聯盟排名第1名的球隊，當然兩隊都會有壓力，但更多的壓力肯定是在雷霆這邊，因為關鍵在於大家覺得你就該贏。」

格林也以騎士隊曾在總冠軍賽1：3落後的情況下逆轉勇士為例，認為不被認為能贏的一方，不代表就沒機會贏下總冠軍，「溜馬已經沒有什麼好失去，他們可以自由地揮灑，打得更輕鬆，因為從沒有人覺得他們可以走到這一步，但既然都來了，就放手一搏吧。」

格林接著也強調，近兩年對於雷霆來說將是衝擊總冠軍的最好機會，也可能是最後機會，尤其近年來聯盟冠軍每年都在換人做，甚至很難有球隊連續兩年闖進到冠軍賽，「當你錯過了一次冠軍，你就必須面臨調整，這種調整，卻有可能讓你離冠軍愈來愈遠。」

另外，格林也認為雷霆的未來存在薪資結構問題，儘管他們明年仍將保有全數主力陣容，但包括威廉斯（Jalen Williams）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）都將面臨新秀合約換約，將間接壓縮到卡盧索（Alex Caruso）、哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）這類角色球員的薪資，「所以我認為這兩年將是雷霆的最好時間，即使要調整也只需視小幅提升而不用大刀闊斧，這樣將能幫助他們延續戰力。」

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