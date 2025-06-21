NBA／盼柯瑞兄弟在勇士並肩作戰 瑞佛斯：他們球風很合
柯瑞（Stephen Curry）與小柯瑞（Seth Curry）生涯還沒在NBA同隊過，公鹿隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers）認為勇士隊應該讓這對兄弟並肩作戰。
小柯瑞是瑞佛斯的女婿，今年休賽季將成為自由球員。瑞佛斯最近在節目中談到女婿加入勇士的可能性，「我覺得最適合他的地方就是勇士。我不知道是否有可能，也不知道他們兩人想不想要，但這和他們的想法無關，重點是他們打球風格，真的非常契合。」
「我已經講了2、3年，每次跟他們家人提起這話題，他們都含糊其詞，但我真的覺得會很棒，對小柯瑞來說會是一個好選擇。」瑞佛斯說。
小柯瑞去年出賽68場，平均上場15.6分鐘，得到6.5分，三分球命中率高達45.6%。
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