NBA／WWE摔角新聞太誘人！哈利伯頓「破戒」也要刷
率領溜馬在不被看好情況下一路殺進總冠軍賽的當家主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton），為了專注備戰，從第一戰還有發文之後，就戒除了觀看社群媒體的習慣，但還是有一件事情讓他忍不住破戒。
面對淘汰危機的壓力之下，帶傷奮戰的哈利伯頓在第6戰繳出14分、5助攻、3記三分球的表現，幫助溜馬以17分之差痛擊雷霆，成功逼出第7戰，也讓溜馬延續爭冠希望。
賽後，哈利伯頓在接受訪問時透露，他從系列賽第一戰開始就實施「社群媒體禁用令」，專注於比賽與傷勢恢復。不過他笑稱自己破戒了一次，只為了「偷偷查看WWE的最新消息」。
身為WWE摔角迷的哈利伯頓，近期還將以可操作角色登上《WWE 2K25》遊戲，這讓他更難抵抗追蹤摔角新聞的誘惑。
《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）報導指出，哈利伯頓從系列賽開始沒多久就進行戒除社群媒體計畫，但他本人卻承認「WWE新聞實在太吸引人，忍不住看了一下」。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言