NBA／WWE摔角新聞太誘人！哈利伯頓「破戒」也要刷

率領溜馬在不被看好情況下一路殺進總冠軍賽的當家主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton），為了專注備戰，從第一戰還有發文之後，就戒除了觀看社群媒體的習慣，但還是有一件事情讓他忍不住破戒。

面對淘汰危機的壓力之下，帶傷奮戰的哈利伯頓在第6戰繳出14分、5助攻、3記三分球的表現，幫助溜馬以17分之差痛擊雷霆，成功逼出第7戰，也讓溜馬延續爭冠希望。

賽後，哈利伯頓在接受訪問時透露，他從系列賽第一戰開始就實施「社群媒體禁用令」，專注於比賽與傷勢恢復。不過他笑稱自己破戒了一次，只為了「偷偷查看WWE的最新消息」。

身為WWE摔角迷的哈利伯頓，近期還將以可操作角色登上《WWE 2K25》遊戲，這讓他更難抵抗追蹤摔角新聞的誘惑。

《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）報導指出，哈利伯頓從系列賽開始沒多久就進行戒除社群媒體計畫，但他本人卻承認「WWE新聞實在太吸引人，忍不住看了一下」。

SPINNING DIMES = NOTHING NEW FOR TYRESE 🔥



WINNER-TAKE-ALL GAME 7 ON SUNDAY!pic.twitter.com/b7W5u8GMWI https://t.co/ADN2pofN4x — NBA (@NBA) 2025年6月21日

商品推薦