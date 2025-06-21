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NBA／雷霆G7主場票價漲一倍 奪冠賠率依舊強壓溜馬

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷霆主場。 路透
雷霆主場。 路透

NBA總冠賽自2016年以來將再度進入搶七大戰，其中雷霆隊雖然在昨天的第六戰中一路遭到溜馬隊壓制，不過根據美國運彩最新開出的奪冠賠率，雷霆依舊是被看好的一方，且總冠軍賽第七場雷霆主場的票價也一路飆升，最便宜的位置票價已飆漲一倍、破1000美元，創下雷霆主場的歷史新高。

雷霆在總冠軍賽第6戰，因全場發生高達21次失誤，其中包括球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）發生平生涯最多的8次失誤，導致雷霆一路被溜馬碾壓，一度落後到31分，最終也遭到溜馬扳平戰局，雙方將在周一進行聯盟史上第20度的總冠軍賽搶七大戰。

儘管雷霆在第六戰的表現並不如預期，不過第七戰將回到主場舉行，也讓雷霆依舊是被看好的一方，在這次系列賽贏下的兩場主場賽事中，雷霆都是以雙位數分差取勝，輸掉的一場則是遭到溜馬準絕殺，這也讓具有主場優勢的雷霆贏得第七戰的賠率為「-375」，而溜馬則為「＋290」。

至於在總冠軍賽MVP預測部分，雷霆雙星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）仍是分居前兩名，至於3至5名則分別為溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、席亞康（Pascal Siakam）以及今年冠軍賽以替補身分打出亮眼表現的麥克康奈爾（T.J. McConnell）；此外，依據聯盟的獎金分配比例，最終奪冠除了能獲得880萬美元的冠軍獎金外，第二名隊伍則為380萬美元。

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雷霆 溜馬 NBA季後賽

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