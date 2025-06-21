NBA／「有機會奪冠」思緒影響全隊發揮 SGA：必須吸取教訓

雷霆在總冠軍賽第6戰中，以91比108慘敗給溜馬，不僅痛失封王良機，也寫下本系列賽中兩隊最大分差的落敗紀錄。

「我們需要從這場比賽中吸取教訓，現在雙方只剩下一場決定一切的比賽。搶七大戰誰表現更好，誰就會成為冠軍。」當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）賽後坦言。

亞歷山大此役攻下21分、2助攻，但也發生了多達8次失誤。根據統計，這是追平過去40年來球員在總冠軍賽中單場最多失誤紀錄。

整場比賽，雷霆團隊總共發生21次失誤，成為輸球主因之一。對此，亞歷山大坦言：「其中一些失誤只是因為自己太大意、精神不集中，沒有真正進入比賽狀態。」

當雷霆前三節打完落後達30分時，整個第四節先發主力全數被換下休息，轉而備戰即將到來的搶七生死戰。

雷霆總教練戴格特（Mark Daigneault）也指出球隊狀況全面失常，「從我們的角度來看，這場比賽完全不像我們的風格，讓人相當失望。這不是個別球員的問題，而是整體性的失常。」

數據上，雷霆前三節投籃命中率僅38.2%，三分球更是20投僅中3球，外線火力熄火。而前鋒威廉斯（Jalen Williams）本場比賽27分鐘內的正負值為-40，創下自1997-98賽季有紀錄以來NBA總冠軍賽最差正負值紀錄。

亞歷山大也坦言，球隊在開賽前過於被「有機會奪冠」的想法所干擾，「我們沒有打出冠軍該有的樣子，結果自然也不會好。我們得到的是我們該承受的結果，我們必須為這一切負責。」

總冠軍賽第7戰將於台灣時間6月24日（週一）早上8點在奧克拉荷馬市舉行，對雷霆來說，這將是自球隊從西雅圖搬遷至奧克拉荷馬後首次爭冠機會，對溜馬而言，則是隊史首冠的最佳時機。

HIGHLIGHT-FILLED GAME 6 FOR INDIANA.



Stepped up with their backs against the wall to force Game 7 💯 pic.twitter.com/xPfcGr0xZr — NBA (@NBA) 2025年6月20日

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