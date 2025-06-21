NBA／卡森斯爆料太陽休息室有人打架 KD：你的消息來源說謊　

太陽隊本季36勝46敗無緣季後賽，表現令許多球迷失望。前NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）在節目爆料太陽休息室發生鬥毆，對此太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）第一時間在X發文回擊。

卡森斯在《Run It Back》節目上爆料太陽休息室發生過鬥毆，杜蘭特發文回擊，「我必須駁斥這個人，把這種屁話扣在我們頭上。對啦，我們今年打得很爛，但從來沒有爛到這種程度。」

卡森斯則回應杜蘭特，「消息來源就是你其中一位隊友，兄弟，而且我說的又不是你，別把情緒發在我身上，留給其他人吧。」

杜蘭特再回應卡森斯，「我不想跟你或地球上任何人起衝突。我發誓，你的消息來源在說謊。」

杜蘭特今年2月傳出差點被交易至勇士隊，但他不想要去勇士。休賽季太陽持續兜售杜蘭特，目前傳出火箭、灰狼和熱火隊的籌碼較接近太陽的期待。

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