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NBA／有望超越傳奇米勒紀錄 席亞康：珍惜G7機會全力拚搏

聯合新聞網／ 綜合外電報導
席亞康快攻轟炸籃框，振奮主場球迷士氣。 路透社
席亞康快攻轟炸籃框，振奮主場球迷士氣。 路透社

身為溜馬在總冠軍賽火力最穩定的核心要角，奪下東冠MVP的席亞康（Pascal Siakam）在今天第6戰中拿到16分13籃板3助攻，其中13分出現在上半場，幫助球隊拉開22分差距，奠定勝利基礎。

在第四節領先30分之際，溜馬依然讓席亞康留在場上打了近5分鐘，確保勝利到手，也突顯他對於整支球隊的重要性。

數據顯示，席亞康6場比賽累積得到119分，在溜馬隊史中僅次於米勒（Reggie Miller）的146分和羅斯（Jalen Rose）的138分，如果他在搶七大戰能夠轟進28分，將會成為隊史在總冠軍賽得分最多的球員。

「賽季打到這個階段，唯有全力拚搏而已。我們已經交手多次，深知彼此。我們在場上拚盡一切，結果就是坦然接受。為了這個機會，我們付出太多努力。」席亞康說。

席亞康曾在2019年總冠軍賽與勇士力戰6場，最後贏得暴龍隊史首座總冠軍，如今他也希望能在印城複製這樣的喜悅。

「你知道，我們為了這個機會拚盡全力，也很幸運能以最好表現拿到這個機會，這真是莫大的榮幸。我總會記得那些不得不提前放暑假的日子，這些事情總是浮現在我的腦海裡，讓我感激我們還能在這裡。我們擁有一個絕佳的機會。」席亞康說。

對於上半場結束前那一記振奮全場的快攻灌籃和壓哨跳投，席亞康也表示這是要獻給主場所有力挺溜馬的球迷們。「我們只想為他們付出一切。」席亞康說。

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