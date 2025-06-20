NBA／得分飆新高後跌落谷底 威廉斯創總冠軍賽難堪紀錄

雷霆在總冠軍賽第6戰慘敗給主場作戰的溜馬，系列賽被追成3比3平手，只能回到主場決一死戰。雷霆後衛威廉斯（Jalen Williams）此戰表現相當掙扎，甚至還創下總冠軍賽史上最慘正負值紀錄。

威廉斯前一場比賽火力全開，攻下生涯季後賽新高40分，且連3戰至少拿下26分，但這場關門戰卻是表現大相逕庭，僅拿到16分3籃板；更慘的是他的場上正負值為-40，根據統計，這是NBA總冠軍賽歷史上的最差紀錄。

Jalen Williams with the LOWEST plus/minus in an NBA Finals game in recorded HISTORY 😬



🔸16 PTS

🔸3 REB

🔸1 AST

🔸0-4 3PT

🔸6-13 FG

🔸3 TOV

🔸Plus/minus -40

🔸27 MINS pic.twitter.com/gG3MDiNgT3 — Basketball Forever (@bballforever_) 2025年6月20日

原先紀錄是由哈勒戴（Jrue Holiday）在去年總冠軍賽第4戰對獨行俠時所創下，當時3連勝聽牌的塞爾蒂克在客場慘輸38分，哈勒戴的正負值達-38，寫下總冠軍賽新高。

雷霆若想在即將到來的搶七大戰捧起搬家後的首座冠軍獎盃，威廉斯的反彈表現將至關重要。

Nah man this is INSANE. Jalen Williams looked Pascal Siakam right in the eyes and saw whatever bro was praying to before the game 😭😭 pic.twitter.com/gI4nS4Iqis — Hater Report (@HaterReport_) 2025年6月20日

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