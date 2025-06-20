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NBA／溜馬再度扭轉劣勢拚進搶七 主帥：一場終極之戰
面臨淘汰壓力，溜馬再次展現頑強精神。他們在總冠軍賽第6戰以108比91大勝雷霆，將系列賽逼成3比3平手，總冠軍將在最終的搶七大戰決出勝負。
這將是自2016年以來，NBA總冠軍賽首次出現搶七大戰，時間將於台灣時間6月24日（週一）於奧克拉荷馬市舉行。
「這是一場終極之戰，」溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）說。「未來兩天我們要遮蔽所有外在干擾，為搶七大戰做好準備，這將是載入史冊的挑戰。」
這場第6戰堪稱溜馬整季表現的縮影：球季初期他們在前25場比賽輸掉15場，在季後賽也曾5度克服15分以上落後逆轉獲勝，如今再贏一場，他們就能捧回隊史首冠。
「我們就是想守住主場，」哈利伯頓（Tyrese Haliburton）表示，「我們不想讓他們在我們主場慶祝封王。在這樣的背水一戰中，我們做出了回應。這是一場徹底的團隊勝利。」
上半場打完握有22分領先的溜馬，第三節初將領先擴大到28分，最大差距一度來到31分，這是雷霆本季第2大落後差距。前一次是在西區冠軍賽中曾被灰狼領先多達45分，雖最終逆轉晉級，但現在他們又必須再展現反彈能力一次。
「這確實是我們非常糟糕的一場表現。」戴格諾（Mark Daigneault）坦承。
他補充道，「你必須要給溜馬肯定，他們贏得了比賽。在整場48分鐘的對抗中，他們表現得比我們更好、更具攻擊性。」
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