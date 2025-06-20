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NBA／溜馬席亞康翻白眼梗圖瘋傳！與哈利伯頓合演超精彩好球　

聯合新聞網／ 綜合報導
席亞康翻白眼。截圖自X
席亞康翻白眼。截圖自X

總冠軍賽G6今天在溜馬隊主場進行，溜馬當家控衛哈利伯頓Tyrese Haliburton）上演不看人傳球，助攻給隊友席亞康Pascal Siakam）暴扣得分，成為今天最精彩好球，溜馬終場也以108：91輕取雷霆隊，將戰局延長至G7。

哈利伯頓今天帶傷上陣，第二節尾聲他抄到球，推進時遭遇兩人防守，他迅速以不看人傳球方式把球送給席亞康，席亞康暴扣拿下2分，也幫助溜馬建立20分領先優勢，主場球迷們熱血沸騰。

「那真的是特別的瞬間。」哈利伯頓賽後受訪時說，「尤其我們老是在虧席亞康現在都不暴扣了。」

哈利伯頓透露還沒和席亞康討論過這球，「不確定我們是否會在系列賽結束前談起，但如果我們能贏下這座冠軍，我相信那一球會被大家記住很久很久。」

NBA官方帳號轉發這個精彩好球，不過網友們紛紛貼出席亞康翻白眼的圖片。席亞康賽前與隊友們精神喊話時，被鏡頭捕捉到翻白眼，成為梗圖在網路上被瘋傳，有球迷調侃，「席亞康為了冠軍出賣靈魂」、「他和魔鬼做交易」、「他今晚進入惡魔模式」。

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溜馬 席亞康 哈利伯頓 Tyrese Haliburton Pascal Siakam

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