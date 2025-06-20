NBA／擋下雷霆客場開奪冠香檳 席亞康有望爭奪FMVP

溜馬隊今天在總冠軍賽第6場比賽，靠著團隊6人得分上雙的優異表現，以17分差距避免了讓雷霆隊在自家主場打開奪冠香檳，賽後帶傷上陣的溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）也直言，球隊任務尚未結束，現在他們也將踏上夢寐以求的搶七舞台。

哈利伯頓在總冠軍賽第5戰右小腿傷勢加劇後，導致全場0進球，讓他再一次背負質疑，不過他不僅決定帶傷參加今天的第6戰，還在上半場就火力全開拿下12分，最終也帶領溜馬成功延長戰線，逼出了聯盟總冠軍賽史上第20度的搶七大戰。

談到今天帶傷幫助球隊延續奪冠希望，哈利伯頓坦言，賽前就跟教練預告，只要認為自己對球隊造成傷害，就不用思索直接將他換下場，而這場比賽他們最大的動力就是阻止對手在自家主場封王，「我們只是想保住主場，完全不想要看見他們在我們的主場慶祝奪冠，今天我們做出了回應。」

對於下周一的搶七大戰，哈利伯頓也直言這是他們都夢寐以求的舞台，「這真的太刺激了，絕對沒有比NBA總冠軍賽第七場還要刺激的事情了，我這輩子都夢想著打這樣一場比賽，一切聽天由命吧。如果最終我們能夠幸運奪冠，那我相信我們將會流芳百世。」

除了哈利伯頓帶傷上陣的激烈外，溜馬明星前鋒席亞康（Pascal Siakam）也維持今年季後賽的穩定發揮，繳出16分、13籃板的亮眼數據，這也讓他成為溜馬假使封王最有可能的FMVP人選，他說：「我熱愛這支球隊的一切，我們不僅打出團隊籃球還維持相當快速的球風，我就知道我能為這支球隊有所貢獻。」

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