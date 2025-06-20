NBA／巴斯家族讓出湖人大股東 結束體育娛樂複合傳奇

經過將近半世紀努力打造出一支NBA最知名的球隊後，巴斯家族將卸下洛杉磯湖人大股東的身分，標誌著結合運動霸業與好萊塢光環時代的終結。

路透社報導，曾經是化學家，後來轉型為房地產大亨的巴斯（Jerry Buss）於1979年以6750萬美元買下湖人。他買下的不僅是一支籃球隊，更把握機會，將NBA打造成一個終極娛樂盛事。

為了讓湖人成為最吸睛的焦點，巴斯首先著手強化球隊戰力。

他在選秀看中「魔術」強生（Magic Johnson），讓賈霸（Kareem Abdul-Jabbar） 成為聯盟最高薪球員，並任用萊里（Pat Riley）為總教頭，為湖人在1980年至1988年間奪下5座總冠軍奠定基礎。

但巴斯真正的創新之舉在場外，他將NBA湖人主場論壇體育館（The Forum）打造成文化熱點，讓場邊座位坐滿名人，論壇俱樂部（Forum Club）也成為名流聚集、展現身分地位的場所。

比賽暫停期間，現場有音樂表演和湖人啦啦隊（Laker Girls）助陣，而巴斯共同創辦的有線電視網路Prime Ticket，則將這場秀帶進洛杉磯家家戶戶。

Showtime黃金時期在湖人1990年代沉寂下逐漸消退，但2000年代湖人強勢回歸，在「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）和「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）帶領下連續奪3冠，隨後又在2009年和2010年，與加索（Pau Gasol）攜手再添兩座總冠軍。

巴斯於2013年過世，湖人在他領導下共獲得10座NBA總冠軍，更重要的是，他擘劃讓NBA成為全球娛樂巨頭，並將湖人塑造成世界知名品牌的策略。

巴斯的女兒珍妮巴斯（Jeanie Buss）繼任成為湖人的總裁，成為第一位擔任NBA冠軍隊的女性控股股東。

隨著NBA得分王詹姆斯（LeBron James）投效球隊，湖人在疫情泡泡式的隔離園區內贏得第17座總冠軍，這也是珍妮巴斯作為主要持有人的首冠。

為增強戰力，珍妮巴斯再次做出大膽決策，今年2月重磅交易來達拉斯獨行俠的當家球星唐西奇（Luka Doncic）。

然而，她同意將球隊多數股權出售給華特（Mark Walter），為湖人寫下歷史性篇章。這項交易刷新全球職業體育隊伍的最高交易紀錄，同時讓湖人估值達100億美元。

儘管所有權易主，珍妮．巴斯短期內仍會繼續擔任湖人總裁一職。

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