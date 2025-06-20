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NBA／溜馬板凳殺手破紀錄太驚人 哈利伯頓透露有趣綽號
溜馬板凳殺手麥克康奈爾（T.J. McConnell）在關鍵第6戰再度繳出優異表現，全場攻下12分9籃板6助攻4抄截，有效填補因傷上場時間有限的哈利伯頓（Tyrese Haliburton），帶動溜馬板凳強力輸出，以17分之差搶下重要勝利，將系列賽逼進搶七大戰。
麥克康奈爾在今年總冠軍賽持續火燙表現，進攻端串聯全隊，積極的防守態度同樣造成雷霆不小麻煩，是溜馬能在不被看好情況下，將比賽逼到最後決戰的重要功臣之一。
根據統計，麥克康奈爾成為史上首位在總冠軍賽累積至少60分、25助攻和15籃板的板凳球員。
麥克康奈爾也讓哈利伯頓讚嘆不已，他在接受訪問時，原本表示「難以用言語形容麥克康奈爾的表現有多驚人」，隨後他更幽默回應，脫口而出隊內對於麥克康奈爾的暱稱：「白人最後的希望（Great White Hope）」，引發現場一陣笑聲。
哈利伯頓直言：「他不斷去給對手施加壓力，他真的太不可思議了。」
對於隊友的稱讚，麥克康奈爾則表示：「我只是努力做好自己的工作，為球隊帶來能量，讓我們的進攻與防守能夠運轉起來。」
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