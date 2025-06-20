聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／雷霆關門失敗！SGA單場8失誤平紀錄：我們打得很爛
雷霆隊今天在總冠軍賽第6戰帶著3：2「聽牌」優勢登場，不過最終團隊卻發生賽季新高的21次失誤，其中球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）就包辦了平生涯最多的8失誤，成為雷霆遭到扳平戰局的主因，賽後主帥戴格諾（Mark Daigneault）也直言這是很不尋常的狀況，也不是一個人的責任。
雷霆在今年季後賽加例行賽最多也僅發生過20次失誤，不過今天卻在球隊僅差1勝就能奪冠的情況下，出現了賽季新高的21次失誤，每一節幾乎都幾乎有4至5次的失誤產生，導致他們最多落後溜馬隊達到31分。
其中雷霆一哥亞歷山大繼日前第3戰輸球，並發生個人季後賽生涯新高的6次失誤後，今天更是一口氣出現8次失誤，追平個人生涯例行賽加季後賽最多紀錄， 賽後他說：「在我看來，今天我們打得很爛，必須吸取教訓，因為所有的努力都必須押在最後一戰。下一場比賽我們想要贏球，就必須先把球保護好，這就是今天得到的教訓。」
而戴格諾則說：「從我們的角度來看，這是不尋常的狀況，但首先你必須稱讚溜馬的表現，今天我們面臨的是集體的問題，而不是一個人的錯，是我們沒有打出應該有的水準。有些事情是我們應該可以掌控或是做得更好的，所以我們必須對自己的表現負責。」
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言