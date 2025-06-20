NBA／雷霆關門失敗！SGA單場8失誤平紀錄：我們打得很爛

雷霆隊今天在總冠軍賽第6戰帶著3：2「聽牌」優勢登場，不過最終團隊卻發生賽季新高的21次失誤，其中球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）就包辦了平生涯最多的8失誤，成為雷霆遭到扳平戰局的主因，賽後主帥戴格諾（Mark Daigneault）也直言這是很不尋常的狀況，也不是一個人的責任。

雷霆在今年季後賽加例行賽最多也僅發生過20次失誤，不過今天卻在球隊僅差1勝就能奪冠的情況下，出現了賽季新高的21次失誤，每一節幾乎都幾乎有4至5次的失誤產生，導致他們最多落後溜馬隊達到31分。

其中雷霆一哥亞歷山大繼日前第3戰輸球，並發生個人季後賽生涯新高的6次失誤後，今天更是一口氣出現8次失誤，追平個人生涯例行賽加季後賽最多紀錄， 賽後他說：「在我看來，今天我們打得很爛，必須吸取教訓，因為所有的努力都必須押在最後一戰。下一場比賽我們想要贏球，就必須先把球保護好，這就是今天得到的教訓。」

而戴格諾則說：「從我們的角度來看，這是不尋常的狀況，但首先你必須稱讚溜馬的表現，今天我們面臨的是集體的問題，而不是一個人的錯，是我們沒有打出應該有的水準。有些事情是我們應該可以掌控或是做得更好的，所以我們必須對自己的表現負責。」

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