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NBA／溜馬板凳拚出搶七大戰 近3次贏第6戰隊伍都封王

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
托平替補上場拿到全隊最高分。 美聯社
托平替補上場拿到全隊最高分。 美聯社

在總冠軍賽第5戰的「天王山之戰」以11分差距輸球後，背水一戰的溜馬隊今天在總冠軍賽第6戰反彈，靠著團隊6人得分上雙，以及迫使雷霆隊發生高達21次失誤，最終以17分差距，將總冠軍賽帶入史上第20度的搶七大戰，且根據聯盟最近3次總冠軍賽搶七大戰紀錄，贏得第六戰的球隊最終都順利封王。

溜馬今天在總冠軍賽第6戰打出亮眼一戰，不僅上半場帶傷上陣的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）與明星前鋒席亞康（Pascal Siakam）就火力全開，板凳出發的托平（Obi Toppin）與麥克康奈爾（T.J. McConnell）更分別有20分、6籃板與12分、9籃板、6助攻、4抄截演出，成為溜馬今天贏球的另外兩大功臣。

其中托平在今天成為繼吉諾布里（Manu Ginobili）後，首位在總冠軍賽拿下20分、5籃板、2抄截的板凳球員，至於麥克康奈爾則是成為史上首位在總冠軍賽累積貢獻至少60分、25助攻和15籃板的板凳球員。

而根據統計數據，溜馬在過去10年的系列賽第六戰中也已經拉出一波6勝0敗佳績，且這也是聯盟總冠軍賽史上第20次、本世紀第5次的搶七大戰，其中最近3次打到搶七大戰的系列賽中，拿下第6戰勝利的球隊，最終都順利封王，其中包括2016年的騎士隊、2013年的熱火隊以及2010年的湖人隊，但僅有2016年的騎士是在客場拋下封王彩帶。

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