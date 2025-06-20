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NBA／傳太陽為KD交易案設門檻 火箭、熱火、灰狼接近達成
杜蘭特（Kevin Durant）今年休賽季預計被太陽隊交易，儘管多支球隊有意得到他，但太陽仍不滿意交易籌碼，如今傳出火箭、熱火和灰狼隊離交易達成最接近。
ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）今天在節目上表示，「太陽對杜蘭特交易案有一個他們希望達到的價格門檻，今天有人告訴我，現在已變成膽小鬼賽局。」
查拉尼亞進一步指出，「火箭、熱火和灰狼距離交易達成都只差1、2塊拼圖，距離選秀還有一周，這3隊都想等到選秀大會，再解決這1、2塊拼圖。」
據先前報導，火箭願意提供格林（Jalen Green）和史密斯（Jabari Smith Jr.），灰狼的籌碼是戈貝爾（Rudy Gobert）、今年首輪第17順位、迪文森佐（Donte DiVincenzo）、迪林漢姆（Rob Dillingham）或香農（Terrence Shannon Jr.）其中一人。
熱火可能提供維金斯（Andrew Wiggins）、羅賓森（Duncan Robinson）、年輕球員和選秀權。
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