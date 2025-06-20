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NBA／雷霆溜馬攜手史上第20次搶七大戰 2016勇騎大戰後首見

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈利伯頓(右)與亞歷山大將在第7戰決一勝負。 美聯社
哈利伯頓(右)與亞歷山大將在第7戰決一勝負。 美聯社

溜馬在無路可退的情況下爆發驚人火力，第6戰完全痛宰來訪的雷霆，前三節已經拉開30分差，讓第四節比賽幾乎淪為垃圾時間，硬是將系列賽逼進最後搶七大戰。這是聯盟自2016年「勇騎大戰」之後，再度上演總冠軍賽搶七大戰。

當年勇士在3比1領先優勢下，被騎士一路逼到第7戰，最終在主場落敗，讓騎士贏得隊史首座總冠軍。

在那之後，勇士迎來杜蘭特（Kevin Durant）組成「宇宙勇」陣容，接下來兩年分別以4比1、4比0輕取騎士，完成2連霸；不過在追逐3連霸的過程中，勇士接連折損杜蘭特和湯普森（Klay Thompson）後，6戰敗給暴龍。

2020年受到疫情影響，湖人在泡泡園區以4比2擊敗熱火奪冠；2021年公鹿和2022年勇士都是6戰買單。2023年的金塊和2024年的塞爾蒂克分別都只花5場擊敗對手封王。

若再往前推，2013年熱火馬刺之戰、2010年湖人塞爾蒂克之戰、2005年馬刺活塞之戰都是打到搶七，這3個組合最終都是主場球隊搶下總冠軍。

雷霆與溜馬之戰將是聯盟總冠軍史上第20次出現搶七大戰，前19次擁有主場優勢的球隊戰績為15勝4敗。除了2016年騎士外，客場球隊取勝再往前追溯已經要到1977-78年賽季的華盛頓子彈（巫師前身）、1973-74年賽季和1968-69年賽季的塞爾蒂克。

這4支在客場贏得總冠軍搶七大戰的球隊，皆來自東區，一路走來都不被看好的溜馬是否能夠複製這樣的表現，也成了各方關注的焦點。

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