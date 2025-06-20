NBA／哈利伯頓G6帶傷拚搏 溜馬背水一戰半場領先雷霆22分

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第六戰回到主場面臨背水一戰的溜馬，再次展現韌性。當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）帶右小腿傷勢仍堅持先發上場，上半場獨拿12分4助攻2抄截，搭配席亞康（Pascal Siakam）也攻下13分，幫助溜馬半場打完以64比42取得大幅領先。

開局溜馬前8次出手全數落空，僅靠罰球拿下2分，雷霆則由威廉斯（Jalen Williams）率隊打出10比2攻勢。然而溜馬隨即反擊，靠著席亞康在禁區強攻、奈哈德（Andrew Nembhard）連飆三分，連續命中8投中的6球，回敬一波19比5攻勢反超比分。首節結束，溜馬以28比25領先。

替補後衛麥克康奈爾（T.J. McConnell）在第二節火力全開，包辦球隊前8分，加上哈利伯頓的三分冷箭，掀起另一波進攻高潮。奈史密斯（Aaron Nesmith）更是接連投進兩記三分，還完成一次三分打。

上半場結束前哈利伯頓高難度左手拋投，並且快攻助攻席亞康爆扣，席亞康更在讀秒階段也命中壓哨中距離跳投。溜馬單節轟進36比17的猛烈攻勢，一口氣拉開22分差。

上半場溜馬共3人得分達雙位數，除了哈利伯頓和席亞康，奈哈德也貢獻10分。溜馬上半場三分球出手多達24次，命中9球，光是外線得分就比雷霆多出24分。

雷霆方面，雖然亞歷山大和威廉斯合砍31分，但團隊外線11投僅1中，更出現多達12次失誤，成了大幅落後關鍵。

SIAKAM BEATS THE BUZZER TO CLOSE OUT THE QUARTER 🚨



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