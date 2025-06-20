快訊

「饅頭媽」台中店面遭黑色賓士車撞...駕駛逃逸 她曝事前遭恐嚇

呂秋遠私生子的生母 今受「作家H」委任出庭打誹謗官司

台灣寶可夢中心開賣116種寶可夢新品！再送「夏日游泳圈」、抽全套組合驚動網友

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／執教兩年火箭脫胎換骨 尤多卡續約躍居聯盟高薪教頭之列

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
尤多卡執教獲肯定，成為聯盟最高薪教練之一。 美聯社
尤多卡執教獲肯定，成為聯盟最高薪教練之一。 美聯社

根據《ESPN》報導，休士頓火箭隊總教練尤多卡（Ime Udoka）已經與球團達成一份長期續約合約，消息人士透露，這份合約的年薪突破千萬美元，這讓他成為聯盟薪資最高的總教練之一。

尤多卡在執教火箭的第2個賽季中，率隊打出52勝30敗的佳績，排名西區第2，自2019-20年賽季之後重返季後賽，雖然首輪與勇士激戰7場後遭到淘汰，但火箭高層仍十分肯定尤多卡的執教表現。

在尤多卡上任前的3個賽季中，火箭一共只拿下59勝，但在他接手後的兩個球季卻已經累積93勝。本季火箭在防守端大幅進步，防守效率排名聯盟第5，而這項數據在上個賽季還位居聯盟後段班。

稍早有消息指出，紐約尼克有意邀請尤多卡接掌兵符，但火箭婉拒了這個提案，也顯現要全力續留尤多卡的企圖。

曾率領塞爾蒂克在2021-22年賽季闖進總冠軍賽的尤多卡，因多項違反球隊規定遭停職並最終解雇。隨後他在2023年與火箭簽約，重新展開執教生涯。

這次續約也是火箭隊在6月的另一項重大動作。上週他們才剛以3年3900萬美元續約中鋒亞當斯（Steven Adams），接下來也將在6月29日前決定是否執行後衛范弗利特（Fred VanVleet）價值4490萬美元的球隊選項。

此外，火箭近期也捲入杜蘭特（Kevin Durant）的交易傳聞，若能成功換來這位超級戰將，勢必將大幅提升球隊戰力。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

NBA季後賽

相關新聞

NBA／哈利伯頓G6帶傷拚搏 溜馬背水一戰半場領先雷霆22分

《文字直播這裡看》 第六戰回到主場面臨背水一戰的溜馬，再次展現韌性。當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）帶右小腿傷勢仍堅持先發上場，上半場獨拿12分4助攻2抄截，搭配席亞康（P

NBA／執教兩年火箭脫胎換骨 尤多卡續約躍居聯盟高薪教頭之列

根據《ESPN》報導，休士頓火箭隊總教練尤多卡（Ime Udoka）已經與球團達成一份長期續約合約，消息人士透露，這份合約的年薪突破千萬美元，這讓他成為聯盟薪資最高的總教練之一。 尤多卡在執教火

NBA／總冠軍賽第6戰 雷霆聽牌 溜馬今背水一戰

ＮＢＡ總冠軍賽第六戰今登場，系列賽取得三比二領先的雷霆隊，有望奪下搬家改名後的首座冠軍，至於背水一戰的溜馬隊，球隊一哥哈...

NBA／湖人傳易主 百億美元售道奇老闆

在歷經四十六年經營時期包括十一度奪下總冠軍，掌控湖人隊經營權多年的巴斯家族，在昨天傳出將以一百億美元（約台幣二九六○億元...

NBA／探花熱門貝利出怪招！取消為76人試訓、選秀行情下跌

2025年NBA選秀台灣時間6月26日登場，76人隊手握探花籤，但來自羅格斯大學的探花熱門貝利（Ace Bailey）取消為76人試訓，目前貝利還沒為任何球隊進行試訓。 據ESPN報導，貝利原定

NBA／新老闆無懼薪資上限 詹姆斯、唐西奇對湖人易主很期待

湖人隊在今天傳出將以100億美元的價碼易主，將由道奇隊老闆之一的沃爾特（Mark Walter）成為新任的營運者，對於沃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。