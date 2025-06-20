湖人傳易主 百億美元售道奇老闆

在歷經四十六年經營時期包括十一度奪下總冠軍，掌控湖人隊經營權多年的巴斯家族，在昨天傳出將以一百億美元（約台幣二九六○億元）以上的價碼售出多數股權給現任股東，同時也是大聯盟道奇隊老闆之一的沃爾特，正式邁向全新世代。

巴斯家族在一九七九年以六七五○萬美元的價碼買下湖人後，成為聯盟至今營運同一支球隊時間最長的團隊。不過，昨天卻傳出巴斯家族決定只保留百分之十五的股權，並將剩餘股權轉賣給現任股東之一沃爾特，而總裁珍妮・巴斯將暫時留任。

身為多元化控股公司TWG GLOBAL的首席執行長，沃爾特多年來參與不少職業球隊的經營，其中包括在二○一二年與魔術強森等人一同入主道奇，另外還手握洛杉磯火花、英超切爾西、Ｆ１車隊股份，而這次易主案涉及的金額據傳也將在一百億美元以上，將創下北美職業運動史上的新高。

對於沃爾特將成為湖人的新掌舵者，湖人傳奇球星同時也是沃爾特商業夥伴的魔術強森就表示，沃爾特將很適合成為湖人的新經營者，且是一位願意為了贏球大量投入資源的老闆，「他無疑是最佳人選，也將成為湖人品牌的最佳守護者，他帶領道奇取得的成就，已經是有目共睹。」

沃爾特目前也擔任道奇持有團隊古根漢經營集團首席執行官，過去幾年幫助道奇兩度奪下世界大賽冠軍，如今兩支傳統豪門因沃爾特產生更深連結，未來或許有機會更頻繁的在湖人主場看到大谷翔平現身觀賽。

美國媒體也指出，沃爾特的接手讓陣中兩大球星詹姆斯和唐西奇都感到期待，其中唐西奇無疑會是湖人新時代的核心，詹姆斯也將在月底前決定下季動向。沃爾特的加入和補強不手軟的作風，也讓湖人未來充滿希望與吸引力。

商品推薦