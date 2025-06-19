快訊

女逛完Outlet搭北捷回家 圓山站閘門前喊「心臟好痛」倒地不治

以伊衝突升溫！急熱線普亭 習近平4點主張曝光

中職／捕手拉警報靠選秀補強？平野惠一想看其他隊答案

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊總教練平野惠一。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊在17日將林吳晉瑋下放二軍、拉上林志綱，爭冠關鍵期一軍捕手剩下高宇杰、陳統恩，總教練平野惠一解釋，這顯現球隊需要加強的地方，至於是否代表選秀策略？平野微微一笑說：「無法透露呢。」

林吳晉瑋因鉤狀骨骨折，近期將接受手術，預計將要休養3個月，也衝擊到兄弟捕手戰力，一軍剩下兩位正職捕手，陳統恩一軍生涯目前僅守過2場，林志綱是備位的可能第三人。

平野惠一坦言，高宇杰的身體狀況也不到百分百，一直有在思考下一位捕手是誰，原本林吳是2號，在他受傷之後，陳統恩現在是有機會，「目前先拉上志綱，如果小高真的不能出賽的時候，會再從二軍找人。」

平野惠一表示，球團遇到這樣狀況，會有兩種思考，一是危機感、一是其他球員的機會，而這樣無法完整戰力應對的狀況，「顯現出球隊需要加強的地方。」

被問到這是否代表捕手會是選秀重點？平野惠一只能先保密，並笑說：「我也希望其他球隊可以跟我說啊。」兄弟在今年季中選秀順位排在第六，只能被動選擇。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

NBA季後賽

延伸閱讀

中職／李博登本周開箱有譜 平野惠一談張志豪下二軍

中職／張奕9局燒掉悍將勝利 陳金鋒執教先入手100敗

中職／3連戰42安31分狂電悍將 最後一戰平野給岳東華100分

中職／江坤宇代打三振收工 平野惠一就是要讓他維持全勤

相關新聞

NBA／新老闆無懼薪資上限 詹姆斯、唐西奇對湖人易主很期待

湖人隊在今天傳出將以100億美元的價碼易主，將由道奇隊老闆之一的沃爾特（Mark Walter）成為新任的營運者，對於沃...

NBA／針灸、高壓氧艙療傷全都來 哈利伯頓：G6我想上場

溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在總冠軍賽第5戰上半場右小腿傷勢加劇，導致他整場比賽0進球後，溜馬...

中職／捕手拉警報靠選秀補強？平野惠一想看其他隊答案

中信兄弟隊在17日將林吳晉瑋下放二軍、拉上林志綱，爭冠關鍵期一軍捕手剩下高宇杰、陳統恩，總教練平野惠一解釋，這顯現球隊需...

NBA／探花熱門貝利出怪招！取消為76人試訓、選秀行情下跌

2025年NBA選秀台灣時間6月26日登場，76人隊手握探花籤，但來自羅格斯大學的探花熱門貝利（Ace Bailey）取消為76人試訓，目前貝利還沒為任何球隊進行試訓。 據ESPN報導，貝利原定

NBA／傳湖人有意交易爵士前鋒柯林斯 對多位中鋒仍感興趣

湖人隊休賽季將針對禁區補強，不過根據《鹽湖城論壇報》記者拉森（Andy Larsen）報導，湖人也有意前鋒柯林斯（John Collins）。 拉森在節目上表示，湖人已將柯林斯列為潛在交易目標，

NBA／傳杜蘭特不想加盟灰狼 鐵粉愛德華也未主動招募

太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）即將今夏再度成為交易市場的焦點，雖外界對於杜蘭特和灰狼愛德華（Anthony Edwards）的夢幻組合充滿想像，但最新消息顯示，灰狼與這筆潛在交易的距離恐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。