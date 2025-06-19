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TPBL／海神扳平戰局重返主場 蘇文儒號召神隊友進場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
蘇文儒在冠軍賽第二戰表現亮眼，幫助球隊扳平戰局。圖／高雄全家海神隊提供
蘇文儒在冠軍賽第二戰表現亮眼，幫助球隊扳平戰局。圖／高雄全家海神隊提供

高雄全家海神隊在TPBL元年總冠軍賽系列戰第2戰扳平戰局，第3戰21日、第4戰23日將回到主場高雄巨蛋迎戰新北國王隊，海神球團也將於關鍵第3戰發放限量應援TEE，第二戰表現亮眼的蘇文儒也不忘號召「神隊友」進場加油。

奪冠首年因傷缺席的蘇文儒，在總冠軍賽系列戰表現傑出，他特別感謝球迷朋友，「看到很多神隊友客場幫我們應援，真的很感動。讓我們感覺在他鄉不是孤單奮戰。現在要回到自己的主場了，希望神隊友可以一起回來高雄巨蛋，繼續幫我們加油。」

海神球團為感謝神隊友支持並紓緩排隊進場人潮，總冠軍賽系列戰入場時程提前，21日調整為15點開放入場，23日17點開放入場，21日將於1A、2B入口整隊發放應援TEE兌換券，憑券即可至環廊攤位領取應援TEE。應援TEE兌換券整隊時間為14點，兌換券發放時間為14點30分。（數量有限，發完為止） 全家應援席（VIP、1S）入場即可領取。

此外，高雄市政府運動發展局與高雄全家海神攜手推廣籃球運動，推出高雄市國小、國中、高中學生，持一卡通數位學生證於總冠軍賽主場賽事現場，即可以50元購買2B門票。（現場購票原價450元，名額有限，額滿為止）

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籃球

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