NBA／探花熱門貝利出怪招！取消為76人試訓、選秀行情下跌

2025年NBA選秀台灣時間6月26日登場，76人隊手握探花籤，但來自羅格斯大學的探花熱門貝利（Ace Bailey）取消為76人試訓，目前貝利還沒為任何球隊進行試訓。

據ESPN報導，貝利原定周五前往費城與球隊高層共進晚餐並參加私人試訓，但他今天取消此行。過去一個月，貝利團隊的選秀策略讓多支NBA球隊感到困惑，因為他是目前唯一尚未拜訪任何球隊的美國籍潛力新秀，已拒絕多支球隊試訓邀請。

第4順位熱門人選埃奇庫姆（VJ Edgecombe）已為76人與第6順位的巫師隊試訓，預計還會與第4順位的黃蜂隊會面。

儘管貝利取消試訓，但76人未完全排除挑選他的可能性，76人本季持續觀察貝利的表現，因為他就讀的羅格斯大學位於紐澤西州，與費城地理位置相近，76人也曾在芝加哥聯合試訓時與他面談。消息人士指出，76人預計在未來一周內做出最終決定，目前不太可能向下交易順位。

76人總管莫雷（Daryl Morey）過去多次在未進行私人試訓的情況下挑選球員，包括目前還在陣中的馬克西（Tyrese Maxey）及麥肯（Jared McCain）。

貝利的團隊已向有興趣的球隊表達，他們相信貝利是本屆前3強球員，希望能加入一支願意提供充足上場時間與球權的球隊，以發揮最大潛力。76人陣中已有安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）和馬克西3名球星。

如果76人和黃蜂不想選他，貝利團隊相信第6至第8順位的巫師、鵜鶘和籃網隊，將尋求向上交易來選他。然而，《ESPN》最新選秀預測中，貝利被預測第6順位才會被巫師挑中，行情已下滑。

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