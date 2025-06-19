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NBA／新老闆無懼薪資上限 詹姆斯、唐西奇對湖人易主很期待

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇(左)、詹姆斯(右)。 路透
唐西奇(左)、詹姆斯(右)。 路透

湖人隊在今天傳出將以100億美元的價碼易主，將由道奇隊老闆之一的沃爾特（Mark Walter）成為新任的營運者，對於沃爾特過去在經營包括道奇等球隊時花錢不手軟的風格，也傳出球隊兩大球星詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）都對他接手感到期待。

湖人今年在季中交易大限拋出震撼彈換回唐西奇後，確立了未來球隊核心，儘管最終他們仍是在季後賽首輪就鎩羽而歸，但湖人的未來依舊讓人期待，尤其在今天傳出球隊經營權將易主的消息後，外界大多認為新老闆沃爾特將會不惜鉅資幫助湖人重拾往日聯盟豪門榮光。

而根據ESPN記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）表示，沃爾特的接手讓陣中兩大球星詹姆斯和唐西奇都感到期待，他說：「根據跟兩人關係密切的人士指出，詹姆斯和唐西奇都對這筆易主案感到興奮，因為有沃爾特這樣的老闆，將代表著薪資上限可以隨意突破，且不僅是在球隊陣容上，還可能斥資重金進行各部門的強化，為球員打造更理想、更有吸引力的環境。」

在唐西奇毫無疑問將代表著湖人未來的情況下，詹姆斯今年夏天是否會選擇執行下賽季5260萬美元的合約，目前也受到關注，而麥克曼奈明也認為，巴斯家族將股權售出一事，將不會對詹姆斯的決定產生影響。

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湖人 Luka Doncic LeBron James

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