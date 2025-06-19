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NBA／傳湖人有意交易爵士前鋒柯林斯 對多位中鋒仍感興趣

聯合新聞網／ 綜合報導
柯林斯(中)。 路透
柯林斯(中)。 路透

湖人隊休賽季將針對禁區補強，不過根據《鹽湖城論壇報》記者拉森（Andy Larsen）報導，湖人也有意前鋒柯林斯（John Collins）。

拉森在節目上表示，湖人已將柯林斯列為潛在交易目標，「湖人與柯林斯之間確實有過討論。勇士隊交易截止日前曾對他感興趣，當時他們還沒有巴特勒（Jimmy Butler），就目前勇士薪資結構，交易不太可能成形。」

現年27歲的柯林斯上季出賽40場，平均得到19.0分8.2籃板，投籃命中率52.7%，三分球命中率39.9%，2025-26賽季有2650萬美元球員選項，必須在美國時間6月26日前決定是否執行。拉森認為柯林斯上季表現好，應該會吸引一些球隊興趣，但無法從交易中獲得太多回報。

湖人也對爵士中鋒凱斯勒（Walker Kessler）持續感興趣，根據湖人記者厄文（Anthony F.Irwin）報導，消息人士再次強調，湖人計畫透過交易獲得先發中鋒，已與其他球隊討論過克萊斯頓（Nic Claxton）、威廉斯（Robert Williams）和凱斯勒等人。

理想狀況下，湖人會再使用迷你中產補強替補中鋒，目前最常被提到的名字是洛培茲（Brook Lopez）和卡佩拉（Clint Capela）。

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爵士 湖人

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