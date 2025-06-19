NBA／傳杜蘭特不想加盟灰狼 鐵粉愛德華也未主動招募

太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）即將今夏再度成為交易市場的焦點，雖外界對於杜蘭特和灰狼愛德華（Anthony Edwards）的夢幻組合充滿想像，但最新消息顯示，灰狼與這筆潛在交易的距離恐愈來愈遠。

ESPN記者史皮爾斯（Marc J. Spears）近日在節目分享愛德華身邊人士的說法，「這根本不算新聞。愛德華正在亞特蘭大訓練，他很喜歡目前的隊友，也熱愛前隊友。他的心思完全放在這支球隊接下來的發展，不會飛到洛杉磯勸杜蘭特改變心意。」

另一名ESPN記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）隨即表示，這段話對灰狼的休賽季走向具有關鍵意義：「愛德華沒有主動招募杜蘭特，而杜蘭特也明確表示不想去灰狼隊，事情沒有往那個方向走，史皮爾斯的消息已經講得非常清楚。」

灰狼連2年闖入西區冠軍賽，現年23歲的愛德華被視為「門面球星」，儘管愛德華將杜蘭特視為偶像，但兩人都未表達組隊的強烈意願，這筆交易顯然並不樂觀。

灰狼今夏將面臨諸多抉擇，包含藍道（Julius Randle）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）等主力是否續留，都將牽動陣容走向。球團若想從「很好」邁向「偉大」，勢必要圍繞愛德華打造真正具爭冠水準的陣容。

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