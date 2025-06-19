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NBA／灰熊華裔中鋒周志豪飆速162公里 遭指控危險駕駛

聯合新聞網／ 綜合報導
周志豪。 美聯社
周志豪。 美聯社

灰熊隊華裔中鋒周志豪（Zach Edey）在印第安納州限速55英里（約88.5公里）的地方，以時速101英里（約162.5公里）超速駕駛，被警方攔下後，面臨危險駕駛輕罪指控。

據外媒報導，一名印第安納州警察5月1日發現周志豪駕駛時車速異常，周志豪被攔下後表示，是為了超車才會加速，當場獲得釋放，預計當地時間下周一進行初步庭訊。

現年23歲的周志豪是加拿大華裔球員，2024年首輪第9順位被灰熊隊選進，成為即戰力球員，出賽66場，平均得到9.2分8.3籃板1.3阻攻，投籃命中率58%。他入選年度新秀第一隊，完成12次「雙十」是自小加索（Marc Gasol）2008-09賽季以來，灰熊隊新秀中最多的球員。

據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）日前報導，周志豪休賽季訓練時再度扭傷左腳踝，需動手術治療，預計缺席2025-26賽季前段比賽，去年11月他曾面臨同處腳踝傷勢，缺席12場比賽。

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