NBA／生涯效力兩隊都面臨易主 唐西奇成「金牌銷售員」

「紫金大軍」湖人隊在今天傳出將以100億美元的價碼（約台幣2955億元）易主，由道奇經營團隊之一的沃爾特（Mark Walter）成為新任老闆，而根據美國媒體報導，在此事傳開前湖人球員中僅有唐西奇（Luka Doncic）一人收到關於球隊易主的通知。

湖人在歷經長達46年的「巴斯家族」時代後，在今天傳出將售出多數股權給現任股東之一，同時也是道奇持有團隊古根漢經營集團首席執行官的沃爾特，他將以100億美元甚至更高的價碼完成湖人多數股權的收購，在新賽季握有百分之85的湖人股權，成為湖人新時代的營運者。

這筆易主案如果成真，也將改寫塞爾蒂克隊在3個月前以61億美元完成易主，將創下美國職業運動史上最大金額的球隊易主案，而根據美國媒體報導，在湖人易主案的消息流出前，球員中僅有今年透過重磅交易案加入的唐西奇獲得了球團的通知。

而唐西奇本賽季的加入也被認為間接提升了湖人的品牌價值，且他生涯兩支效力過的球隊，包括獨行俠隊前老闆庫班（Mark Cuban）在2023年以35億美元的價碼售出多數股權，當時唐西奇也正是獨行俠陣中的最大賣點，這也讓唐西奇因此被戲稱為「金牌銷售員」。

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