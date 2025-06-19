NBA／不靠裁判也能成為傳奇！羅素揭格林觀點重新認識柯瑞

勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）以神射聞名於世，但他的偉大遠不止於此。曾與他並肩作戰的羅素（D'Angelo Russell）日前在節目分享與格林（Draymond Green）的一段對話，讓他重新認識這位傳奇後衛的價值。

格林當時問羅素：「你知道為什麼柯瑞會是歷史上最偉大的球員之一嗎？」羅素原本以為答案會是投籃、運球、體能或領導力，但格林全都否定，隨後給出一個不尋常的見解。

「格林告訴我，柯瑞打球從來不靠裁判，他不會花時間抱怨，也不會用言語影響判決，這是他與其他球星最大的不同。」羅素表示，「那一刻我才懂，這真的太有力量了。」

柯瑞向來不是擁有「巨星哨」的球員，即便是2屆MVP、4冠得主，生涯16個賽季仍時常得不到裁判的青睞。連新隊友「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）都曾公開為他抱不平。

「我從沒見過一個人被犯規這麼多次卻沒得到任何哨音。」巴特勒今年4月初說道，「他已習慣這一切，這真的太不可思議了。」

格林也在自己的節目中提到，柯瑞不愛誇張動作、不會演戲，也不和裁判理論，某種程度上讓他「吃虧」。至於柯瑞本人則淡然面對：「這就是我的現實。」儘管未受裁判特權眷顧，柯瑞依舊改寫NBA歷史，即將邁入第17個賽季的他，仍是聯盟最具影響力的球星之一。

D’Angelo Russell details Steph’s mindset and his approach to the game 💯



(via @The_BackyardPod) pic.twitter.com/kZPxKs2Sdf — TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) 2025年6月17日

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