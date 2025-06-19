快訊

才3行也能錯？嘉義美術館邀請卡烏龍誤植職銜 局長尷尬致歉

俄警告美參戰恐釀核災！普亭自請調停 川普酸「先解決你的戰爭」

常掉髮是壓力還是荷爾蒙問題？皮膚科醫：可能是你天天使用的洗髮精1成分釀禍

NBA／綠衫軍懷特交易價值飆升！專家：需「超越貝恩」報價

聯合新聞網／ 綜合外電報導
懷特恐成塞爾提克避稅籌碼。 美聯社
懷特恐成塞爾提克避稅籌碼。 美聯社

儘管去年才奪下總冠軍，但塞爾蒂克今年提前出局後，休賽季勢必得面對艱難抉擇。根據規定，球隊若想避開第二層豪華稅線，至少要清出約2000萬美元的薪資空間，而年薪約2810萬美元的後衛懷特（Derrick White）可能被賣掉。

懷特是球隊奪冠的重要拼圖，不僅連2季入選年度防守陣容，更在2023-24球季寫下生涯新高的場均16.4分與4.5籃板，並打破隊史單季三分球命中數紀錄。然而在如今的薪資結構下，若塞爾蒂克收到類似貝恩（Desmond Bane）交易案的報價，或許會認真考慮。

據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）說法，交易懷特的代價，可能不亞於魔術隊從灰熊隊手中換得貝恩所付出的籌碼，包含凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、安東尼（Cole Anthony）、四枚首輪籤和一次選秀互換權。馬克斯強調：「每支球隊都需要一名像懷特這樣的球員。」

從《NBC》分析師斯卡拉布里尼（Brian Scalabrine）表態「懷特絕不可能被交易」來看，球團目前仍傾向保留這名攻守俱佳的後衛。相較之下，現年35歲的哈勒戴（Jrue Holiday）更有可能被釋出，馬克斯指出，快艇與獨行俠隊是潛在追求者。

據《Yahoo Sports》記者歐康納（Kevin O’Connor）消息，塞爾蒂克雖偏好保住懷特與布朗（Jaylen Brown），但也願意聆聽各方報價，在追求冠軍與財務間維持平衡，綠衫軍正站在十字路口。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

NBA季後賽

相關新聞

NBA／湖人被賣了！巴斯家族售出多數股權給道奇股東之一

專業體育新聞網ESPN引述消息人士披露，巴斯（Buss）家族已與跨國集團控股公司TWG Global執行長華特（Mark...

NBA／湖人新老闆大有來頭 魔術強森：他願意為贏球花錢

掌管紫金大軍湖人營運已經長達46年的巴斯家族，在今天傳出同意兜售多數股權給新老闆沃爾特（Mark Walter），且交易...

NBA／針灸、高壓氧艙療傷全都來 哈利伯頓：G6我想上場

溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在總冠軍賽第5戰上半場右小腿傷勢加劇，導致他整場比賽0進球後，溜馬...

NBA／批冠軍戒文化 詹姆斯：你跟我說艾佛森不偉大？

身為聯盟現役球員中握有做多冠軍戒指的球員之一，湖人一哥詹姆斯（LeBron James）在近日與傳奇後衛奈許（Steve...

NBA／生涯效力兩隊都面臨易主 唐西奇成「金牌銷售員」

「紫金大軍」湖人隊在今天傳出將以100億美元的價碼（約台幣2955億元）易主，由道奇經營團隊之一的沃爾特（Mark Wa...

NBA／綠衫軍懷特交易價值飆升！專家：需「超越貝恩」報價

儘管去年才奪下總冠軍，但塞爾蒂克今年提前出局後，休賽季勢必得面對艱難抉擇。根據規定，球隊若想避開第二層豪華稅線，至少要清出約2000萬美元的薪資空間，而年薪約2810萬美元的後衛懷特（Derrick

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。