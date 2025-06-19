NBA／綠衫軍懷特交易價值飆升！專家：需「超越貝恩」報價

儘管去年才奪下總冠軍，但塞爾蒂克今年提前出局後，休賽季勢必得面對艱難抉擇。根據規定，球隊若想避開第二層豪華稅線，至少要清出約2000萬美元的薪資空間，而年薪約2810萬美元的後衛懷特（Derrick White）可能被賣掉。

懷特是球隊奪冠的重要拼圖，不僅連2季入選年度防守陣容，更在2023-24球季寫下生涯新高的場均16.4分與4.5籃板，並打破隊史單季三分球命中數紀錄。然而在如今的薪資結構下，若塞爾蒂克收到類似貝恩（Desmond Bane）交易案的報價，或許會認真考慮。

據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）說法，交易懷特的代價，可能不亞於魔術隊從灰熊隊手中換得貝恩所付出的籌碼，包含凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、安東尼（Cole Anthony）、四枚首輪籤和一次選秀互換權。馬克斯強調：「每支球隊都需要一名像懷特這樣的球員。」

從《NBC》分析師斯卡拉布里尼（Brian Scalabrine）表態「懷特絕不可能被交易」來看，球團目前仍傾向保留這名攻守俱佳的後衛。相較之下，現年35歲的哈勒戴（Jrue Holiday）更有可能被釋出，馬克斯指出，快艇與獨行俠隊是潛在追求者。

據《Yahoo Sports》記者歐康納（Kevin O’Connor）消息，塞爾蒂克雖偏好保住懷特與布朗（Jaylen Brown），但也願意聆聽各方報價，在追求冠軍與財務間維持平衡，綠衫軍正站在十字路口。

商品推薦