NBA／針灸、高壓氧艙療傷全都來 哈利伯頓：G6我想上場

溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在總冠軍賽第5戰上半場右小腿傷勢加劇，導致他整場比賽0進球後，溜馬球團在昨天安排他進行核磁共振檢查，儘管能否趕上明天的第6戰仍是未知數，但哈利伯頓也在醫療團隊協助下嘗試了各種治療方式，希望能幫助他在明天如願站上球場。

哈利伯頓在總冠軍賽第5戰全場0進球後，溜馬也遭到雷霆擊敗，系列賽陷入2：3絕境，明天的第6戰也可能成為溜馬本賽季的最後一場賽事，不過哈利伯頓卻因為小腿傷勢目前能否出賽仍是成疑。

在今天受訪時哈利伯頓就表示，「我必須了解所有風險，並提出正確的問題，但我同時也是一個競爭心強烈的球員，我想要參加比賽，並盡可能的站上球場。」

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）表示，哈利伯頓將會繼續投入訓練，不過是否要讓他在第6戰出賽，還必須進一步觀察，「他們將會聚在一起進行一些測試，這將決定他是否能夠上場，如果他不上場，我們也將會有應對他缺席的計畫。」

哈利伯頓在今天的訓練中進行了包括25分鐘觀看影片、30分鐘的演練以及一些輕鬆的投籃，盡可能減低腳的負擔，且他也嘗試包括高壓氧艙、針灸、按摩、電療、肌貼等方式來治療他的右小腿，他說：「我非常信任我們的醫療團隊，我也相信球隊能夠做出最正確的決定，在我的職業生涯中遇過很多狀況，他們都選擇信任我，我想上場，這就是我現在的計畫。」

不過溜馬同時也做了哈利伯頓無法出賽的最壞打算，並可能讓前一場第三節有亮眼表現的麥克康奈爾（T.J. McConnell）擔任先發控球，談到麥克康奈爾扮演的角色時，席亞康（Pascal Siakam）說：「他是我們另外一名控球好手，並且可以把我們引領到合適的位置，且加快節奏，他在上一場比賽就有出色表現，對於我們的未來發展也將起到至關重要的的作用。」

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