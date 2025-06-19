NBA／批冠軍戒文化 詹姆斯：你跟我說艾佛森不偉大？

身為聯盟現役球員中握有做多冠軍戒指的球員之一，湖人一哥詹姆斯（LeBron James）在近日與傳奇後衛奈許（Steve Nash）錄製podcast節目時，公開批評聯盟中奇怪的「冠軍戒指文化」，並認為用冠軍數來衡量一位球員的成就是非常詭異的事情。

詹姆斯與勇士柯瑞（Stephne Curry）、格林（Draymond Green）、獨行俠湯普森（Klay Thompson）目前都以手握四枚冠軍戒指，居現役球員之冠，且短時間內恐怕也難以有其他球員能夠立即追上此紀錄。

不過在近日與奈許一同錄製節目時，奈許在被聽眾問到關於職業運動的「戒指文化」時，奈許先是讚許了詹姆斯的成功，但這樣的回答卻未獲得詹姆斯的認同，他在節目上表示，「因為一個人沒能贏得一個團隊的勝利或是對抗，你就試圖開始挑剔他的個人成就，我不知道這件事是怎麼開始的，但這毫無疑問是個漫長的對話，尤其是當他涉及到我個人時。」

詹姆斯接著強調，他不懂為何在籃球場上這樣的問題被討論的如此廣泛，也不懂為何戒指文化會成為一切的最終決定因素，「這感覺就像『好吧，你不是一位偉大的球員，因為你從未贏的冠軍。』你難道要坐在這裡跟我說艾佛森（Allen Iverson）、巴克利（Charles Barkley）和奈許不偉大嗎？這就像是『他們不能和這些人一起被談論，因為這些人贏得了一枚或是兩枚冠軍戒指。』這對我來說太奇怪了。」

詹姆斯另外也拿出NFL馬里諾（Dan Marino）、MLB邦茲（Barry Bonds）為例，他們生涯也都未曾拿下過冠軍，但這並無損他們的偉大之處，「我不明白這個文化是從哪裡來，又從何時開始，但我只希望大家能夠更欣賞球員取得的成就和所做的事情，冠軍戒指是屬於團隊的成就，如果你恰好有機會和團隊分享這一點，應該討論的是『這是一支偉大的球隊』，你可以這樣的進行對話。」

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