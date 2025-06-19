NBA／ESPN：巴斯家族同意將洛杉磯湖人售出
專業體育新聞網ESPN引述消息人士披露，巴斯（Buss）家族已與跨國集團控股公司TWG Global執行長華特（Mark Walter）達成協議，將售出手中洛杉磯湖人隊的多數股權。
不過珍妮．巴斯（Jeanie Buss）仍會繼續擔任湖人隊總裁。
華特高度涉略多項職業體育事業，包含美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊、WNBA洛杉磯火花、比莉珍盃（Billie Jean King Cup）、一級方程式賽車凱迪拉克車隊，以及職業女子冰球聯盟（PWHL）等都有持股。
自1979年傑瑞．巴斯（Jerry Buss）以6750萬美元從庫克（Jack Kent Cooke）手中買下球隊後，美國職籃NBA名門湖人就一直為巴斯家族所有。當時傑瑞．巴斯還一併買下職業冰球的洛杉磯國王隊與洛杉磯論壇球場（The Forum）。
傑瑞．巴斯於2013年辭世後，湖人隊由子女接手經營，女兒珍妮．巴斯自此擔任球隊總裁至今。
華特自2021年起即持有湖人隊部分股權，當時他同時取得該隊多數股權的優先承購權。
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