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NBA／溫班亞瑪赴少林寺習武 獲頒「少林一段」

中央社／ 台北18日電
溫班亞瑪在少林寺閉關10天潛心修行。圖截自X
溫班亞瑪在少林寺閉關10天潛心修行。圖截自X

NBA球星溫班亞瑪昨天在河南嵩山少林寺完成10天閉關特訓，通過少林段品制功夫評審，被授予「少林一段」，成為首名獲得少林武術段位的NBA球員。社群影片顯示，溫班亞瑪剃了大光頭習武，期間還與學童打籃球。

21歲的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）是馬刺隊當家球星，2月被診斷出右肩深靜脈血栓（deep veinthrombosis），本賽季提前報銷。

據上海廣播電視台微信公眾號「中華武魂V」報導，溫班亞瑪自6月8日起在少林寺開啟沉浸式修行，全程僅留體能教練陪同。每天凌晨4時30分起床訓練，訓練強度要高於少林武僧常規訓練。

據報導，在寺期間，溫班亞瑪每天與少林寺眾僧在齋堂用素齋，訓練閒暇還切磋籃球。

報導指出，少林功夫段品製作為評價習練者少林功夫的標準，分段位、品階、榮譽品階。段位、品階皆分9級，晉段與晉品都有嚴格的理論和技術考評標準，申請人考核成功後，由少林功夫段品制考評機構頒發授予相對應證書、徽章、腰帶與服裝。

據陸媒極目新聞，少林寺外聯處工作人員今天證實，溫班亞瑪17日已經離開寺院；相關人員以個人行程為由，不願說明他在寺內的活動。

中國社群抖音多支短影音顯示，溫班亞瑪剃了大光頭在少林寺習武，期間還與學童打籃球。他昨天離開少林寺到鄭州東站搭高鐵，吸引眾多粉絲圍觀打招呼。

影片顯示，溫班亞瑪其後抵達北京，還去參觀天安門。據報導，他將搭機返回美國紐約參加活動。

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