NBA／庫明加留隊機率大增？勇士老闆：失去他會很難受

勇士隊22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）休賽季將成為受限制自由球員，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）近日受訪時談到庫明加的去留。

拉卡柏接受《舊金山標準報》記者卡瓦卡米（Tim Kawakami）訪問時，被問到失去庫明加是否會很難受，拉卡柏直言，「當然會很難受，總是會對你的球員產生感情，失去一個在這裡效力4年，而且是我們球隊一份子的好人，的確會很難接受。」

「但這就是生意，我們要做出對整隊最有利的決定，他是自由球員，而且是受限自由球員，所以我們在這方面有優勢。不過這終究是生意，我們只能看看情勢如何發展，拭目以待吧。」拉卡柏說。

拉卡柏直言，「要讓我們不匹配，真的需要非常充分的理由。」拉科布強調球隊變得更強仍是優先考量，總管小鄧利維（Mike Dunleavy）會提建議，再由高層決定怎麼做。

庫明加本季出賽47場，平均得到15.3分4.6籃板2.2助攻，投籃命中率45.4%，三分命中率30.5%。先前傳出公牛和熱火隊有意透過先簽後換得到他。

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