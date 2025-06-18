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NBA／里夫斯盼終老湖人卻可能被交易？洛時：除非換頂級中鋒

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯。 路透
湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯。 路透

湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）本季打出生涯年，但有傳聞指出，湖人可能拿他當交易籌碼，換回一名優秀的中鋒。

里夫斯本季出賽73場，平均得到20.2分4.5籃板5.8助攻，投籃命中率46%、三分球命中率37.7%。湖人以西區第3種子身分進季後賽，但缺少禁區戰力的情況下，首輪就以1：4不敵灰狼隊。

近日有傳聞指出，湖人休賽季可能把里夫斯交易掉，換回能和唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron James）搭配的中鋒。里夫斯近日受訪時直言，「我不會去注意那些傳聞，我只專注於自己的工作，我想這也是我能走到今天這一步的原因。」

里夫斯對湖人的未來也充滿信心，「我認為我們的未來沒有上限，朝正確的方向前進。引進唐西奇讓我們擁有一位年輕的名人堂等級球員，能圍繞他打造球隊，當然還有詹姆斯，他有無人能比的籃球智商，且40歲還能在場上奔跑。」

里夫斯強調自己想在湖人終老：「我想留在洛杉磯，我想在湖人結束我的職業生涯。我愛那裡、愛球迷、愛天氣、愛高爾夫，湖人就是籃球界最棒的球隊。」

據《洛杉磯時報》記者沃伊克（Dan Woike）報導，除非能換到頂級中鋒，否則湖人不會考慮交易里夫斯。目前交易市場上幾乎沒這種等級的中鋒，最常與湖人連結的中鋒是籃網隊克萊斯頓（Nic Claxton）和獨行俠隊葛佛（Daniel Gafford）。

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里夫斯 湖人

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